Кот года. Питомец по кличке Тео спас больную хозяйку и прославился на весь мир
5 августа 2018 14:46
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Шарлотта из графства Вустершир рассказала, что однажды она проснулась ночью, почувствовав себя плохо, но решила, что ей просто нужно отдохнуть, и не стала обращаться в больницу. Однако Тео чувствовал неладное и стал трогать хозяйку лапой, мяукать и прыгать возле неё, тем самым не давая уснуть.
Это побудило женщину вызывать скорую помощь. По приезде медики сообщили Шарлотте, что она была на волоске от смерти, так как у неё обнаружили тромб, который мог в любой момент оторваться.
— Хорошо, как они сказали, что я не заснула, а то могла бы и не проснуться, — продолжила она. Через неделю пребывания в палате интенсивной терапии женщина полностью восстановилась, однако вскоре скончался её спаситель. По каким причинам — неизвестно.
Фото: vk.com/@life
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