Я нашел ошибку
Главные новости: 
Все находившиеся на борту пассажирского вертолета, разбившегося в Красноярском крае, погибли.
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета
Если не требуется предоставление отдельного места.
Детям до четырех лет вход на "Самара Арену" сделали свободным
Сызранцы и гости фестиваля смогут отведать вкусную уху, которой будут угощать в 15 часов на площадке «Рыбный котелок».
В Сызрани на площади у кремля проходит гастрономический фестиваль «Рыба-раки»
О таинственном мужском клубе Munich Countenance Club мало что было известно, за исключением того, что он находится вокруг Луга Терезы в Мюнхене.
Что мужчины получают за членство в клубе, где годовой абонемент стоит $1,3 млн
Грызуны продегустировали мясо в ларьке у самарского ЦУМа
В Самаре крысы полакомились "шаурмой № 1" прямо на прилавке — видео
На станцию он доставил провиант, а обратно возвращает в том числе материалы научных опытов.
Корабль Dragon покинул МКС и возвращается на Землю с грузом
Фотограф Ребекка Лилит Батори (Rebecca Lillith Bathory) из Саттона, Англия, знает о самых ужасающих местах на планете почти всё. Многие она видела своими глазами.
Кошмары наяву. 7 леденящих душу мест для туризма
Главы вузов отметили, что стоимость обучения высокая, поэтому требуется поддержка государства.
Ректоры МГИМО и ВШЭ заявили о потребности вернуть образовательные кредиты
сегодня  Суббота, 4 августа, 15:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +31 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/08:
USD 63.45
0.31
EUR 73.47
0.05
Искать
Новости /  В мире  

Кошмары наяву. 7 леденящих душу мест для туризма

4 августа 2018 14:02
75
Фотограф Ребекка Лилит Батори (Rebecca Lillith Bathory) из Саттона, Англия, знает о самых ужасающих местах на планете почти всё. Многие она видела своими глазами.
Фотограф Ребекка Лилит Батори (Rebecca Lillith Bathory) из Саттона, Англия, знает о самых ужасающих местах на планете почти всё. Многие она видела своими глазами. И настолько впечатлилась, что даже выпустила книгу о "тёмном туризме". Места будто из фильмов ужасов и страшных кошмаров существуют в реальности и популярны у путешественников. Обезображенные куклы, коридоры из мумий и храмы из черепов — в подборке Лайфа.

Эггенбургский склеп (Eggenburg Charnel), Эггенбург, Австрия

Эггенбургский склеп состоит из симметрично уложенных костей 5800 австрийцев и был построен в XIV веке. Центром сооружения является кучка черепов с полукругом из костей рук и ног. Со временем останки становятся всё более хрупкими, поэтому проход ограничен и "полюбоваться" ими можно только из-за пластикового ограждения.

Катакомбные святые, Швейцария

Это останки первых римских христиан, которые были найдены в катакомбах под Римом и до сих пор вызывают немало вопросов. Эти люди не были захоронены сразу в богатых одеждах с драгоценностями. Свои облачения скелеты получили намного позже, когда их отыскали и стали почитать как павших святых мучеников. В Средневековье каждая церковь старалась заполучить себе подобный экспонат. И сейчас посмотреть на них можно в нескольких странах Европы, в том числе в Швейцарии.

Висячие гробы в Сагаде, Филиппины

Такой обычай может показаться странным, но не все люди хоронят своих мертвецов под землёй. Например, коренные жители на севере Филиппин, игороты, подвешивают гробы с покойниками в воздухе — прикрепляют к обрывам или скалам. Считалось, что так умершие становятся ближе к небесам и их могилы не смогут разорить охотники за головами или звери. В некоторых провинциях Китая и Индонезии можно встретить подобные обряды.

Музей мумий, Гуанахуато, Мексика

Этот мексиканский музей вызывает неконтролируемое чувство ужаса — экспонатами тут выступают человеческие мумии. И история у них печальная. В 1833 году в городке Гуанахуато вспыхнула эпидемия холеры из-за которой погибли сотни людей. А позже там ввели налог на место на кладбище. И тела тех, чьи родственники не могли за него заплатить, выкапывали и хранили вместе в здании неподалёку. Со временем "человеческий склад" стал доступен туристам и превратился в музей.

Церковь мёртвых, Урбания, Италия

На мумий можно посмотреть и в Италии. 18 тел, которые были мумифицированы естественным путём, находятся в мрачной полукруглой комнатке. И история их смертей хранится до сих пор: там можно взглянуть, например, на останки парня, которого похоронили во время летаргического сна.

Остров кукол, Мексика

Недалеко от центра Мехико расположился маленький остров. "Мертвецы" с пустыми глазницами там развешаны всюду и готовы заставить трепетать даже людей с самыми крепкими нервами. История началась с того, что один из рыбаков обнаружил куклу на месте гибели утонувшей девочки. Он решил, что в игрушке живёт дух умершей. Вскоре мужчина бросил семью, поселился в маленькой хижине и посвятил жизнь собиранию поломанных кукол.

Церковь святого Леонарда, графство Кент, Англия

В этой английской церквушке хранится одна из самых больших коллекций человеческих останков. Более 1000 черепов расставлены на арочных стеллажах, а гора костей возвышается почти на два метра. Одно время считалось, что это останки павших в битве при Гастингсе, потом — что просто местных жителей. Говорят, большинство из них принадлежит женщинам. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
603
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
564
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1070
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
841
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
884
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
1046
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1499
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1460
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3160
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2234
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3382
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
686
Весь список

Мероприятия
В Сызрани на площади у кремля проходит гастрономический фестиваль «Рыба-раки»
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Возраст спорту не помеха: на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда