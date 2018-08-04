Кошмары наяву. 7 леденящих душу мест для туризма

75

Эггенбургский склеп (Eggenburg Charnel), Эггенбург, АвстрияЭггенбургский склеп состоит из симметрично уложенных костей 5800 австрийцев и был построен в XIV веке. Центром сооружения является кучка черепов с полукругом из костей рук и ног. Со временем останки становятся всё более хрупкими, поэтому проход ограничен и "полюбоваться" ими можно только из-за пластикового ограждения.Катакомбные святые, ШвейцарияЭто останки первых римских христиан, которые были найдены в катакомбах под Римом и до сих пор вызывают немало вопросов. Эти люди не были захоронены сразу в богатых одеждах с драгоценностями. Свои облачения скелеты получили намного позже, когда их отыскали и стали почитать как павших святых мучеников. В Средневековье каждая церковь старалась заполучить себе подобный экспонат. И сейчас посмотреть на них можно в нескольких странах Европы, в том числе в Швейцарии.Висячие гробы в Сагаде, ФилиппиныТакой обычай может показаться странным, но не все люди хоронят своих мертвецов под землёй. Например, коренные жители на севере Филиппин, игороты, подвешивают гробы с покойниками в воздухе — прикрепляют к обрывам или скалам. Считалось, что так умершие становятся ближе к небесам и их могилы не смогут разорить охотники за головами или звери. В некоторых провинциях Китая и Индонезии можно встретить подобные обряды.Музей мумий, Гуанахуато, МексикаЭтот мексиканский музей вызывает неконтролируемое чувство ужаса — экспонатами тут выступают человеческие мумии. И история у них печальная. В 1833 году в городке Гуанахуато вспыхнула эпидемия холеры из-за которой погибли сотни людей. А позже там ввели налог на место на кладбище. И тела тех, чьи родственники не могли за него заплатить, выкапывали и хранили вместе в здании неподалёку. Со временем "человеческий склад" стал доступен туристам и превратился в музей.Церковь мёртвых, Урбания, ИталияНа мумий можно посмотреть и в Италии. 18 тел, которые были мумифицированы естественным путём, находятся в мрачной полукруглой комнатке. И история их смертей хранится до сих пор: там можно взглянуть, например, на останки парня, которого похоронили во время летаргического сна.Остров кукол, МексикаНедалеко от центра Мехико расположился маленький остров. "Мертвецы" с пустыми глазницами там развешаны всюду и готовы заставить трепетать даже людей с самыми крепкими нервами. История началась с того, что один из рыбаков обнаружил куклу на месте гибели утонувшей девочки. Он решил, что в игрушке живёт дух умершей. Вскоре мужчина бросил семью, поселился в маленькой хижине и посвятил жизнь собиранию поломанных кукол.Церковь святого Леонарда, графство Кент, АнглияВ этой английской церквушке хранится одна из самых больших коллекций человеческих останков. Более 1000 черепов расставлены на арочных стеллажах, а гора костей возвышается почти на два метра. Одно время считалось, что это останки павших в битве при Гастингсе, потом — что просто местных жителей. Говорят, большинство из них принадлежит женщинам.