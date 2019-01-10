Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века
10 января 2019 23:49
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По словам мужчины, он едва завершил реставрацию портрета художника Джона Майкла Райта, когда его кошка Падме внезапно прыгнула на картину и повредила когтями её центр. Искусствовед сообщил, что купил полотно четыре года назад за 5250 фунтов стерлингов (более 460 тысяч рублей). Примерно столько же ему теперь придётся отдать за реставрацию.
Гросвенор добавил, что кошка, видимо, не является поклонницей творчества портретиста и не жалеет о содеянном, сообщает The Telegraph.
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