Королеву Елизавету II выселят из Букингемского дворца
6 октября 2018 20:14
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Переезд произойдёт только в 2025 году, а ремонт будет подразумевать замену проводки и системы отопления.
Отмечается, что первые работы начались уже в апреле этого. Полное завершение реновации планируется к 2027 году.
Представители Елизаветы II подчеркнули, что ремонтные работы стараются проводить так, чтобы меньше беспокоить 92-летнюю королеву и её 97-летнего супруга Филиппа.
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