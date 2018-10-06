Королеву Елизавету II выселят из Букингемского дворца

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Переезд произойдёт только в 2025 году, а ремонт будет подразумевать замену проводки и системы отопления.Отмечается, что первые работы начались уже в апреле этого. Полное завершение реновации планируется к 2027 году.Представители Елизаветы II подчеркнули, что ремонтные работы стараются проводить так, чтобы меньше беспокоить 92-летнюю королеву и её 97-летнего супруга Филиппа.