Компания из ОАЭ в 2019 году начнет пробную транспортировку айсбергов из Антарктики

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По данным издания, о запуске проекта было объявлено в прошлом году. За это время его создатели провели консультации с учеными и подали заявки на несколько научных патентов в Великобритании, касающихся технологий буксировки айсбергов и уменьшения процессов таяния льда. Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов долларов, предприниматель из ОАЭ собирается финансировать его из собственных средств.На 2019 год запланирована пробная транспортировка айсбергов по более короткому маршруту к берегам Австралии или Южной Африки. С 2020 года планируется начать транспортировку по полному маршруту с расположенного неподалеку от Антарктиды острова Херд до берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ.В пункте назначения будут построены мощности для бутилирования питьевой воды, полученной из растаявшего льда, отмечает издание. Кроме того, создатели проекта рассчитывают, что айсберги помогут снизить соленость морской воды и увеличить количество осадков, а также привлекут туристов.