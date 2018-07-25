Компания SpaceX запустила с космодрома в районе Санта-Барбары ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи
25 июля 2018 21:36
37
Falcon 9 должен через час после старта вывести на орбиту 10 спутников связи Iridium NEXT, принадлежащих мобильному оператору Iridium Communications.
Всего в рамках программы сотрудничества с Iridium должно быть запущено 75 спутников. Запуск, проведенный в среду, является седьмым в серии.
Предыдущий запуск Falcon 9 был осуществлен 22 июля. Тогда ракета вывела на орбиту спутник Telstar 19 Vantage, который должен обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана. Первая ступень ракеты в тот раз опустилась на платформу под названием Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
SpaceX, созданная в 2002 году Илоном Маском, известна тем, что отработала технологию возвращения и посадки разгонных блоков на плавающие в океане беспилотные платформы, а затем их повторного использования. Корпорация сотрудничает NASA, выполняя в том числе задачи по доставке грузов на Международную космическую станцию.
Скриншот из видео/SpaceX
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
150
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
783
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
596
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
635
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
806
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2393
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1267
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1203
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2923
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1986
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3148
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
457
Мероприятия