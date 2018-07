Компания SpaceX запустила с космодрома в районе Санта-Барбары ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи

37

Falcon 9 должен через час после старта вывести на орбиту 10 спутников связи Iridium NEXT, принадлежащих мобильному оператору Iridium Communications.Всего в рамках программы сотрудничества с Iridium должно быть запущено 75 спутников. Запуск, проведенный в среду, является седьмым в серии.Предыдущий запуск Falcon 9 был осуществлен 22 июля. Тогда ракета вывела на орбиту спутник Telstar 19 Vantage, который должен обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана. Первая ступень ракеты в тот раз опустилась на платформу под названием Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.SpaceX, созданная в 2002 году Илоном Маском, известна тем, что отработала технологию возвращения и посадки разгонных блоков на плавающие в океане беспилотные платформы, а затем их повторного использования. Корпорация сотрудничает NASA, выполняя в том числе задачи по доставке грузов на Международную космическую станцию.Скриншот из видео/SpaceX