Компания Airbus представила городское аэротакси
12 марта 2019 23:06
44
Аппарат похож на огромный квадрокоптер.
Максимальная скорость полета - 120 км/ч, передает РБК.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
440
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
794
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
794
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
780
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1492
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1336
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1022
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1127
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
452
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
755
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1220
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
969
Мероприятия