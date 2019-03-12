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Компания Airbus представила городское аэротакси

12 марта 2019 23:06
44
Аппарат похож на огромный квадрокоптер.
Компания Airbus представила городское аэротакси.

Аппарат похож на огромный квадрокоптер.

Максимальная скорость полета - 120 км/ч, передает РБК.

Видео здесь.
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