Китайцы собираются выращивать картошку на обратной стороне Луны
11 декабря 2018 22:11
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Отмечается, что все эксперименты будут проходить рядом с кратером Эйткен — самым большим кратером на Луне. После "высадки" картофеля в грунт учёные собираются замерить радиационный фон и получить другие показатели, которые могут свидетельствовать о безопасности "космической еды".
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