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Китайцы сделали электромобиль дешевле LADA

4 февраля 2019 17:47
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Помимо броского внешнего вида, модель отличается крайне низкой ценой.
Китайский концерн Great Wall Motor представил бюджетный электромобиль ORA R1. Помимо броского внешнего вида, модель отличается крайне низкой ценой, передает  iphones.ru со ссылкой на  UberGizmo.

ORA R1 стоит $8600 или 570 тыс. рублей. Это всего на 150 тыс. рублей дороже, чем базовый iMac Pro в российском онлайн-магазине и дешевле седанов LADA Vesta, цена на которые стартует от 575 тыс. рублей.

Электромобиль способен проезжать до 350 километров на одном цикле зарядки. Фишка модели — поддержка голосового ассистента Ora с искусственным интеллектом.

Мощность электромотора составляет 48 л.с. Максимальная скорость ограничена 100 км/ч. О старте продаж нового «конкурента Tesla» компания Great Wall Motor не сообщала. 
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