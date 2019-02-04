Китайцы сделали электромобиль дешевле LADA
4 февраля 2019 17:47
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ORA R1 стоит $8600 или 570 тыс. рублей. Это всего на 150 тыс. рублей дороже, чем базовый iMac Pro в российском онлайн-магазине и дешевле седанов LADA Vesta, цена на которые стартует от 575 тыс. рублей.
Электромобиль способен проезжать до 350 километров на одном цикле зарядки. Фишка модели — поддержка голосового ассистента Ora с искусственным интеллектом.
Мощность электромотора составляет 48 л.с. Максимальная скорость ограничена 100 км/ч. О старте продаж нового «конкурента Tesla» компания Great Wall Motor не сообщала.
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