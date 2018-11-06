Китайцы показали первый ударный стелс-беспилотник собственной разработки
6 ноября 2018 14:27
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Над снижением радиолокационной заметности машины трудились специалисты китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASTC. Подробные характеристики нового беспилотника неизвестны, однако разработчики и производители сообщают, что управлять им может один оператор. Размах крыльев нового БПЛА, согласно оценке китайских экспертов, превышает 20 метров.
Фото: © Facebook/Global Times
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