Китайский учёный заявил, что создал генетически модифицированных детей
26 ноября 2018 19:19
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Лидер группы учёных Хэ Цзянькуй рассказал, что изменил эмбрионы семи пар во время лечения от бесплодия. В результате одна из женщин забеременела. По словам учёного, его целью не было вылечить наследственные заболевания или предотвратить их появление у ребёнка. Он хотел наделить малыша способностью противостоять возможности заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом, чёрной оспой и холерой.
Исследователь рассказал, что вовлечённые в эксперимент родители отказались раскрывать свои имена и не хотят давать интервью. Он не стал уточнять, где они живут, но, по словам учёного, сам он работал в Китае. В США подобные эксперименты запрещены из-за того, что изменения в ДНК могут отразиться на следующих поколениях, навредив им.
Фото: pixabay
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