Китайский аппарат "Чанъэ-4" заходит на посадку на обратной стороне Луны

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— В 08:55 по пекинскому времени (03:55 мск) зонд "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту с переселением 15 км (ближайшая к Луне точка орбиты её спутника) и апоселением (наиболее удалённая от центра Луны точка орбиты искусственного спутника) 100 км, — говорится в сообщении.Как отмечается, с момента перехода зонда с земной орбиты на лунную специалисты CNSA дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты и проверке связи между "Чанъэ-4" и спутником-ретранслятором "Цюэцяо". С его помощью будет производиться связь с Землёй.Сотрудники управления также сообщили, что теперь команде предстоит "выбрать подходящее время для посадки зонда на обратную сторону Луны".