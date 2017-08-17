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Новости /  В мире  

Китайские ученые впервые погрузили человека в криобиоз

17 августа 2017 21:08
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Проблема сохранения тяжело больных и имеющих другие причины людей в глубокую заморозку для своеобразного
Проблема сохранения тяжело больных и имеющих другие причины людей в глубокую заморозку для своеобразного "путешествия" во времени стоит перед учеными всех стран. И если Россия или США уже имеют некоторый опыт процедуры, то китайские ученые только начали работу в этой области.

Первым заморозке подверглось тело умершей от рака легких женщины, которую поместили в криокамеру с температурой 190 градусов ниже ноля уже через две минуты после того, как перестало биться ее сердце. Также ей вкололи особый раствор для сохранения ее тела.

Именно муж женщины дал свое разрешение на заморозку тела жены, также он и сам планирует после смерти погрузиться в криогенную камеру. Специалисты, проводившие процедуру, подчеркнули, что они могут гарантировать только сохранность тела, а не возможность возвращения его к жизни, пишет planetanovosti.com
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