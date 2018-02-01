Я нашел ошибку
Главные новости: 
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил восемь лет колонии
Китайские исследователи в ходе эксперимента пересадили пятерым детям уши, выращенные из их собственных хрящевых клеток.
Китайские ученые научились выращивать уши для детей
Виктор Любовцев скончался в возрасте 84 лет.
Умер один из главных редакторов программы "Время" тележурналист Виктор Любовцев
В ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС обращают внимание людей на правила безопасности при нахождении на льду водоемов.
Инспекторы ГИМС продолжают регулярно патрулировать водоемы Самары и области
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Сегодня вечером 8 спасателей тушили кабину лифта в доме на улице Солнечной в Самаре
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.
В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тольятти осужден угонщик дорогих автомобилей
Также полицейские затрагивают актуальную тему, касающуюся вхождения в оборот денежных купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Как показали проведенные мероприятия, граждане малознакомы с новыми банкнотами и, в основном, не знают, как проверить их подлинность.
В Сызрани транспортные полицейские проводят мероприятия по профилактике мошенничества
сегодня  Пятница, 2 февраля, 04:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/02:
USD 56.26
0.08
EUR 69.79
-0.14
Искать
Новости /  В мире  

Китайские ученые научились выращивать уши для детей

1 февраля 2018 23:04
184
Китайские исследователи в ходе эксперимента пересадили пятерым детям уши, выращенные из их собственных хрящевых клеток.
Как пишет lenta.ru, китайские исследователи в ходе эксперимента пересадили пятерым детям уши, выращенные из их собственных хрящевых клеток. С помощью этого метода ученые начали бороться с микротией — врожденным недоразвитием ушной раковины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Микротия встречается у одного ребенка на каждые 6-12 тысяч новорожденных. Она может вызывать сильное ухудшение слуха, поскольку ушные раковины помогают улавливать звук и определять местонахождение его источника относительно человека. Иногда слуховой проход оказывается полностью закрыт. Для борьбы с последствиями микротии применяют искусственные уши или кусок хрящевой ткани, извлеченный из ребер ребенка.

Новая методика включает в себя сканирование здорового уха и создание его зеркальной модели. Затем создается форма, заполненная биоразлагаемым материалом и усеянная крошечными отверстиями. Из ткани недоразвитой ушной раковины выделяются клетки, которые помещаются в поры формы. По мере роста хрящевой ткани материал внутри формы разрушается. Через 12 недель клетки образуют полноценную ушную раковину, которая внедряется на место недоразвитой.

Прооперированные дети будут наблюдаться у врачей в течение пяти лет для подтверждения того, что новое лечение эффективно. По словам исследователей, некоторые новые уши оказались немного деформированными. 



Фото: EBioMedicine
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
402
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
420
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1663
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
544
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
539
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7122
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3341
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1943
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2381
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2266
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1896
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3516
Весь список

Мероприятия
10 февраля Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
В Самаре утвержден график выполнения нормативов ГТО в феврале
В Самарской области отметят 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Весь список
Популярное
за сегодня

Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы

240

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил восемь лет колонии

117

Китайские ученые научились выращивать уши для детей

72
за неделю

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

2295

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

1672
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда