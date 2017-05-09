Китайские ученые из Академии наук КНР создали уникальный телепатический компьютер

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Эксперты полагают, что они существенно приблизились к прямой телепатической связи между машиной и человеком. Ученые уверены, что в будущем с помощью их изобретения можно будет даже расшифровывать деятельность мозга, воображаемые человеком картины и сны.В своих исследованиях специалисты работали со зрительной корой. К примеру, при чтении у человека его зрительная кора загорается разными трехмерными картинками. Китайским ученым удалось разработать уникальный алгоритм искусственного интеллекта, основываясь на глубоком обучении. Так в эксперименте нужно было распознать рукописные символы – буквы, цифры. Компьютер обработал информацию сотен участников-добровольцев, задача которых была смотреть на одну букву или цифру. ИИ успешно, на 90 процентов распознал эти объекты.В ближайшем будущем ученые собираются научить компьютер фиксировать сны людей и толковать их.Фото khovrino.mos.ru