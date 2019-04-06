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Китайские студенты обманули Apple почти на миллион долларов

6 апреля 2019 23:19
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Они отнесли в сервисные центры Apple 3059 поддельных смартфонов iPhone, которые они получали от родственников и друзей в Китае.
Служба таможенного и пограничного контроля США раскрыла схему, за счет которой двум студентам из Китая удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NPR.

С апреля 2017 года по март 2018-го студенты из Портленда Янян Чжоу и Цюань Цзянь отнесли в сервисные центры Apple 3059 поддельных смартфонов iPhone, которые они получали от родственников и друзей в Китае. Гаджеты присылали на разные адреса, затем мошенники сдавали их в ремонт, пользуясь вымышленными именами.

Примерно в половине случаев подделку заменяли на новый оригинальный смартфон. Их студенты продавали в Китай. Всего им удалось сбыть 1493 телефона, еще 1576 попыток обмена были отклонены сервисными центрами.

Отмечается, что таможенники вышли на след мошенников после того, как на их имена пришло подряд шесть посылок с подделками. При обыске в их квартире нашли более трехсот гаджетов.

Одного из студентов обвинили в торговле контрафактом и мошенничестве, второго — в предоставлении ложных данных в экспортной декларации. При даче показаний задержанные вину отрицали. 
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