Китайские студенты обманули Apple почти на миллион долларов

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С апреля 2017 года по март 2018-го студенты из Портленда Янян Чжоу и Цюань Цзянь отнесли в сервисные центры Apple 3059 поддельных смартфонов iPhone, которые они получали от родственников и друзей в Китае. Гаджеты присылали на разные адреса, затем мошенники сдавали их в ремонт, пользуясь вымышленными именами.Примерно в половине случаев подделку заменяли на новый оригинальный смартфон. Их студенты продавали в Китай. Всего им удалось сбыть 1493 телефона, еще 1576 попыток обмена были отклонены сервисными центрами.Отмечается, что таможенники вышли на след мошенников после того, как на их имена пришло подряд шесть посылок с подделками. При обыске в их квартире нашли более трехсот гаджетов.Одного из студентов обвинили в торговле контрафактом и мошенничестве, второго — в предоставлении ложных данных в экспортной декларации. При даче показаний задержанные вину отрицали.