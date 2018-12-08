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Новости /  В мире  

Китай запустил аппарат для изучения обратной стороны Луны

8 декабря 2018 16:59
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Он должен приземлиться в Южном полушарии в области кратера Карман, где будет проводить исследования грунта и радиоастрономические наблюдения в условиях отсутствия помех с Земли.
Национальное космическое управление Китая отчиталось об успешном запуске платформы с луноходом "Чанъэ-4" на борту, который должен впервые в истории человечества мягко приземлиться на обратной стороне Луны, сообщает life.ru со ссылкой на телеканал CGTN.

Одной из основных сложностей данной миссии называют особенности при посадке. Из-за того что обратная сторона элементарно не видна, а радиосигналы с Земли её не достигают, возникают сложности в управлении летательным аппаратом. Для решений этой проблемы Китай уже вывел на лунную орбиту специальный спутник-ретранслятор.

Отмечается, что луноход достигнет поверхности земного спутника уже через 27 дней. Он должен приземлиться в Южном полушарии в области кратера Карман, где будет проводить исследования грунта и радиоастрономические наблюдения в условиях отсутствия помех с Земли.

Помимо этого в самой посадочной платформе в это время будет проходить биологический эксперимент по созданию замкнутых экосистем из земных растений и насекомых, но на поверхности Луны
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