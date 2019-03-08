Китай увеличил товарооборот с Россией и сократил с США

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Сегодня объем торговли Москвы и Пекина составляет $16 млрд, при этом $6,83 млрд — только за февраль. Экспорт китайской продукции сократился на 4,8% до $7,07 млрд, а импорт российских товаров вырос на 7,5%, до $8,97 млрд.Китайско-американский товарооборот составляет $76,47 млрд. Объем китайского экспорта упал на 14,1%, до $59,29 млрд. Импорт американских товаров и услуг уменьшился на 35,1%, до $17,18 млрд. Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем в феврале составило $14,72 млрд.По итогам 2018 года Москва и Пекин увеличили товарооборот на 27,1%, до $107 млрд, впервые добившись столь высоких показателей. Тогда объем экспорта из Китая за год увеличился на 12%, превысив $47,97 млрд, а импорта российских товаров — на 42,7%, до $59,08 млрд.Кроме того, за первые девять месяцев 2018 года Россия нарастила объемы торговли с Евросоюзом и Аргентиной.В конце января 2019 года президент России Владимир Путин предложил увеличить товарооборот с Японией до $30 млрд.