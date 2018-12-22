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Новости /  В мире  

Китай успешно запустил первый экспериментальный спутник связи

22 декабря 2018 23:02
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Разработчики планируют до конца 2022 года вывести на орбиту 60 аппаратов
В Китае успешно прошёл запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь", сообщает life.ru со ссылкой на агентство Синьхуа.

— 22 декабря в 7:51 по местному времени (02:51 мск) с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11", — говорится в сообщении.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, занимавшаяся разработкой спутника, планируют до конца 2022 года вывести на орбиту 60 аппаратов "Хунъюнь".

Позже к ним добавят ещё 200 меньших по размеру аппаратов с целью формирования низкоорбитальной системы спутниковой связи "Хунъюнь". 
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