Китай призвал США отказаться от взглядов времен холодной войны

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В Китае заявили, что подстрекателями к милитаризации Южно-Китайского моря являются «другие страны», которые, похоже, не хотели бы видеть регион мирным. Такие государства под эгидой «навигационной свободы» проводят военные маневры «в тиранической манере».Днем в субботу​ МИД КНР сообщил, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 зашел в китайские территориальные воды. По данным Пекина, 17 января корабль находился в пределах 12 морских миль от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.Заявление китайского Минобороны последовало в том числе после того, как в США была представлена новая стратегия обороны. В документе Пентагон рассматривает стратегическое соперничество между странами в качестве главной проблемы для национальной безопасности. Китай наряду с Россией, КНДР и Ираном оказался в списке пяти главных угроз для США (пятая — активность международных террористических группировок). Описывая политику Китая, авторы доклада отметили модернизацию Вооруженных сил и экспансию в Южно-Китайском море.Китай предпринимает усилия для закрепления своего влияния в Южно-Китайском море, в том числе путем создания искусственных островов. Главным спорным участком считаются острова Спратли, на которые претендуют Вьетнам, Китай, Филиппины и некоторые другие государства.