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Новости /  В мире  

Китай предложил Дональду Трампу отказаться от iPhone

25 октября 2018 23:31
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Китай опроверг информацию о том, что их разведчики прослушивают iPhone Дональда Трампа.
Китай опроверг информацию о том, что их разведчики прослушивают iPhone Дональда Трампа, передает   со ссылкой на The Verge.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин иронично прокомментировал ситуацию:

"Некоторые люди в США не жалеют усилий, чтобы выиграть «Оскар» за лучший сценарий."

Хуа Чуньин предложила администрации президента заменить смартфон от Apple на аналогичный гаджет от Huawei. Ну… вдруг повезёт.

Ранее в США запретили продавать смартфоны Huawei и ZTE военным. Как раз из-за недоверия по части безопасности.


Фото:    iPhone 
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