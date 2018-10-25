Китай предложил Дональду Трампу отказаться от iPhone
25 октября 2018 23:31
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин иронично прокомментировал ситуацию:
"Некоторые люди в США не жалеют усилий, чтобы выиграть «Оскар» за лучший сценарий."
Хуа Чуньин предложила администрации президента заменить смартфон от Apple на аналогичный гаджет от Huawei. Ну… вдруг повезёт.
Ранее в США запретили продавать смартфоны Huawei и ZTE военным. Как раз из-за недоверия по части безопасности.
Фото: iPhone
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