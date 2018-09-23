Китай отменил визит командующего ВМС в США из-за санкций

306

Одним из таких мероприятий является международный симпозиум, посвящённый безопасности на море, запланированный в США, сообщает Центральное телевидение Китая. Делегацию из Пекина должен был представлять командующий ВМС страны Шэнь Цзиньлун.Кроме того, была отменена вторая встреча представителей штабов в рамках межармейского диалога двух стран. Она должна была состояться 25–27 сентября в Пекине.Напомним, американские санкции были введены против Китая из-за сотрудничества оборонных ведомств России и КНР.