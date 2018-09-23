Китай отменил визит командующего ВМС в США из-за санкций
23 сентября 2018 00:31
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Одним из таких мероприятий является международный симпозиум, посвящённый безопасности на море, запланированный в США, сообщает Центральное телевидение Китая. Делегацию из Пекина должен был представлять командующий ВМС страны Шэнь Цзиньлун.
Кроме того, была отменена вторая встреча представителей штабов в рамках межармейского диалога двух стран. Она должна была состояться 25–27 сентября в Пекине.
Напомним, американские санкции были введены против Китая из-за сотрудничества оборонных ведомств России и КНР.
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