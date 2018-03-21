Китай начнёт продавать многоразовые спутники
21 марта 2018 23:32
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Возвращаемые спутники использовались для отправки в космос биоматериала и фотосъемки. После завершения миссии космический аппарат, содержащий необходимые материалы и данные, сбрасывался на землю.
Заказчикам такие космические аппараты начнут предлагать в 2019-2020 годы.
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