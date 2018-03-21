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Новости /  В мире  

Китай начнёт продавать многоразовые спутники

21 марта 2018 23:32
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За последние 40 лет китайцы вернули из космоса уже несколько десятков спутников, теперь начнут коммерческую эксплуатацию этой технологии.
Китай займется коммерческим продвижением технологии возвращаемых спутников. Начиная с 1975 года КНР успешно вернула из космоса более 20 спутников. В Китае уверены, что связанная с такими космическими аппаратами технология доказала свою надежность, сообщает chudo.tech.

Возвращаемые спутники использовались для отправки в космос биоматериала и фотосъемки. После завершения миссии космический аппарат, содержащий необходимые материалы и данные, сбрасывался на землю.

Заказчикам такие космические аппараты начнут предлагать в 2019-2020 годы.


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