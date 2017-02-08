Китаец продал сына любовницы, чтобы выплатить долг жены
8 февраля 2017 16:16
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На скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина по фамилии Чэнь, проживающий в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Подозреваемый женат, а в 2012 году у него родился в законном браке сын, пишет Sina. Однако главе семейства не нравилось, что ребенок получил имя в честь семьи его матери.
У Чэня был успешный бизнес. А через некоторое время коммерсант завел любовницу в провинции Цзянси. Женщина по фамилии Хуан родила ему еще одного сына в 2014 году, которого назвали в честь отца.
В дальнейшем у Чэня начались финансовые проблемы. Бизнесмен закрыл многие из своих магазинов. Семья влезла в долги, передает РИА "Новости".
Отсутствие денег подтолкнуло Чэня к выводу, что теперь он уже не может содержать двух сыновей одновременно. Мужчина решил отдать младшего ребенка в приемную семью, но любовница коммерсанта воспротивилась этому.
В октябре 2016 года супруга безденежного бизнесмена совершила попытку суицида после многочисленных просьб вернуть долги семьи. Тогда мужчина через интернет продал за 44 тысячи юаней (6,4 тысячи долларов) сына, которого ему родила любовница. Из этой суммы половину он отдал жене на погашение долгов, висевших на ней. Другие деньги предприниматель оставил себе.
Позднее полиция вернула проданного мальчика матери, а Чэнь предстал перед судом по обвинению в продаже ребенка. Он заявил, что любит жену и рожденного ею сына гораздо сильнее, чем внебрачного и его мать.
Судья поинтересовался, почему Чэнь продал сына, если поначалу он просто хотел отдать его в приемную семью. На это бизнесмен ответил, что сделка была своеобразной проверкой на материальную обеспеченность приемных родителей. Родитель рассчитывал, что сын попадет в зажиточную семью.
"Сейчас ребенок вернулся. Я лишь надеюсь, что он живет хорошо", - добавил подсудимый, имея в виду младшего отпрыска.
Фото .newsru.com
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