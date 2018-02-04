Ким Чен Ын с женой прокатился на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну

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Как отмечает агентство, Ким Чен Ын сначала посетил Пхеньянский троллейбусный завод, где проинспектировал продукцию предприятия. По словам северокорейского лидера, этот вид транспорта крайне необходим для обеспечения цивилизованной жизни корейцев.Кроме того, он подчеркнул, что троллейбус — это тот вид транспорта, который не загрязняет окружающую среду. Также Ким Чен Ын добавил, что троллейбус должен стать лицом Пхеньяна.В августе прошлого года СМИ сообщили, что у Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу родился ребенок. По данным агентства Yonhap, он появился на свет в феврале 2017 года. Его пол и имя неизвестны.