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Новости /  В мире  

Киберкомандование США наделили правом совершать атаки на сети «противника» для предупреждения возможных нападений, узнали СМИ

18 июня 2018 20:01
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Ранее Вашингтон неоднократно обвинял в проведении хакерских атак Россию и Китай.
Как передает РБК, Пентагон расширил полномочия киберкомандования вооруженных сил США, позволив представителям этого ведомства «осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак». Об этом со ссылкой на новую стратегию американского киберкомандования сообщает газета The New York Times (NYT).

Подобный сдвиг в программе, как отмечает издание, может увеличить риск конфликта США с другими государствами, которые «спонсируют злонамеренные хакерские группы». Как отмечает NYT, в этом обвиняют, в частности, «Россию, Китай, Северную Корею и другие страны, обладающие ядерным оружием».

До сих пор, как указывает газета, американское киберкомандование «больше занимало оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам только в моменты, когда хакеры пытались вторгнуться в американские сети». «В наступление», по информации NYT, представители ведомства переходили «относительно нечасто».

К таким методам в последние годы они, в частности, прибегали в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и ее вербовщиками. Однако результаты подобных шагов киберкомандования в лучшем случае «были неоднозначными», отмечает издание, не приводя подробностей.

Минувшей весной Пентагон, как выяснила The New York Times, расширил полномочия ведомства и присвоил ему более высокий статус. Это позволяет киберкомандованию США совершать ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия против Штатов еще до того, как оно начнет действовать каким-либо образом, указывает газета со ссылкой на документы и источники в военной сфере и разведывательных службах Соединенных Штатов.

Подобные изменения, как рассказали газете нынешние и бывшие сотрудники администрации президента США, официально перед утверждением в Белом доме не обсуждались. Однако, по их данным, такое решение американских властей «отражает широко распространенное в США мнение, что Вашингтон недостаточно защищен от направленных на Америку кибератак, число которых постоянно растет».

«Не ясно, насколько тщательно Белый дом взвешивал разного рода риски, связанные с реализацией этого плана в секретных операциях», — указывает также NYT, подчеркивая, что в США уже не один день работают над вопросом, как избежать непредвиденной эскалации конфликта в киберпространстве.

Новая стратегия американского киберкомандования согласно имеющемуся в распоряжении редакции документу предусматривает «постоянные разрушительные действия на грани войны» в зарубежных компьютерных сетях. Целью таких действий в Вашингтоне считают «противостояние опасным действиям противников, прежде чем те смогут нанести ущерб американским национальным силам». Для этого представители американского киберкомандования должны будут, «действуя как можно ближе к источнику вражеской активности <...>, выявлять слабости противников, узнавать об их намерениях, возможностях, а также [заранее] совершать встречные атаки». Таким образом, как полагают в Пентагоне, американское командование сможет «навязать противникам новые стратегические затраты, заставляя их перенаправлять свои ресурсы на защиту», и тем самым «вынудить ослабить атаки».

Напрямую в новой стратегии не указывается, кого именно американские власти подразумевают под «врагами» и «противниками».


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