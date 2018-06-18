Киберкомандование США наделили правом совершать атаки на сети «противника» для предупреждения возможных нападений, узнали СМИ

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Подобный сдвиг в программе, как отмечает издание, может увеличить риск конфликта США с другими государствами, которые «спонсируют злонамеренные хакерские группы». Как отмечает NYT, в этом обвиняют, в частности, «Россию, Китай, Северную Корею и другие страны, обладающие ядерным оружием».До сих пор, как указывает газета, американское киберкомандование «больше занимало оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам только в моменты, когда хакеры пытались вторгнуться в американские сети». «В наступление», по информации NYT, представители ведомства переходили «относительно нечасто».К таким методам в последние годы они, в частности, прибегали в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и ее вербовщиками. Однако результаты подобных шагов киберкомандования в лучшем случае «были неоднозначными», отмечает издание, не приводя подробностей.Минувшей весной Пентагон, как выяснила The New York Times, расширил полномочия ведомства и присвоил ему более высокий статус. Это позволяет киберкомандованию США совершать ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия против Штатов еще до того, как оно начнет действовать каким-либо образом, указывает газета со ссылкой на документы и источники в военной сфере и разведывательных службах Соединенных Штатов.Подобные изменения, как рассказали газете нынешние и бывшие сотрудники администрации президента США, официально перед утверждением в Белом доме не обсуждались. Однако, по их данным, такое решение американских властей «отражает широко распространенное в США мнение, что Вашингтон недостаточно защищен от направленных на Америку кибератак, число которых постоянно растет».«Не ясно, насколько тщательно Белый дом взвешивал разного рода риски, связанные с реализацией этого плана в секретных операциях», — указывает также NYT, подчеркивая, что в США уже не один день работают над вопросом, как избежать непредвиденной эскалации конфликта в киберпространстве.Новая стратегия американского киберкомандования согласно имеющемуся в распоряжении редакции документу предусматривает «постоянные разрушительные действия на грани войны» в зарубежных компьютерных сетях. Целью таких действий в Вашингтоне считают «противостояние опасным действиям противников, прежде чем те смогут нанести ущерб американским национальным силам». Для этого представители американского киберкомандования должны будут, «действуя как можно ближе к источнику вражеской активности <...>, выявлять слабости противников, узнавать об их намерениях, возможностях, а также [заранее] совершать встречные атаки». Таким образом, как полагают в Пентагоне, американское командование сможет «навязать противникам новые стратегические затраты, заставляя их перенаправлять свои ресурсы на защиту», и тем самым «вынудить ослабить атаки».Напрямую в новой стратегии не указывается, кого именно американские власти подразумевают под «врагами» и «противниками».