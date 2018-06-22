Кевин Спейси вернется на экраны после скандала о домогательствах
22 июня 2018 08:37
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Компания Vertical Entertainment объяснила свое решение тем, что актеры, которые принимали участие в съемках помимо Спейси, не должны страдать из-за его действий.
«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и полностью поддерживаем его жертв. Это не простое решение выпустить этот фильм в кинотеатрах. Мы верим в предоставлении актерскому составу, так же как и сотне членов съемочной группы, которые упорно работали над фильмом, шанс увидеть, что конечный продукт достиг аудитории», — приводит издание заявление дистрибьютора.
Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Актер Энтони Рэпп рассказал, что это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси ответил, что не помнит подобной истории. Также актер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого другие кинодеятели обвинили Кевина Спейси в домогательствах, в частности, члены съемочной группы сериала «Карточный домик».
Скандал повлиял на карьеру актера. CNN сообщил о том, что из-за решения Netflix отказаться от трансляции и производства контента с актером, компания потеряла почти $40 млн. Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», в котором играл Спейси. Также компания решила не выпускать на экраны фильм «Гор» о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.
Фото из открытых источников
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