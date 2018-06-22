Я нашел ошибку
Главные новости: 
Коммунисты не смогли провести в Новокуйбышевске митинг против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
Коммунисты не смогли провести в Новокуйбышевске митинг против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля
Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля
Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР.
Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны
К концу октября на строящейся сызранской мечети должна появиться кровля
К концу октября на строящейся сызранской мечети должна появиться кровля
В Самаре сообщили о заминировании двух офисных центров и гостиницы Полиция выезжала на место.
В Самаре сообщили о заминировании двух офисных центров и гостиницы
В Самарской области зарегистрировано первое заявление на рассмотрение коллегией присяжных в городском суде уголовного дела об убийстве
В Самарской области зарегистрировано первое заявление на рассмотрение коллегией присяжных в городском суде уголовного дела об убийстве
22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми
Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми
сегодня  Пятница, 22 июня, 10:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  В мире  

Кевин Спейси вернется на экраны после скандала о домогательствах

22 июня 2018 08:37
85
Компания Vertical Entertainment объяснила свое решение тем, что актеры, которые принимали участие в съемках помимо Спейси, не должны страдать из-за его действий.
Американский актер Кевин Спейси появится на экранах в фильме «Клуб миллиардеров» после скандала с обвинением в сексуальных домогательствах. передает РБК. Издание The Hollywood reporter сообщает, что дистрибьютор картины решил выпустить ее в прокат.

Компания Vertical Entertainment объяснила свое решение тем, что актеры, которые принимали участие в съемках помимо Спейси, не должны страдать из-за его действий.

«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и полностью поддерживаем его жертв. Это не простое решение выпустить этот фильм в кинотеатрах. Мы верим в предоставлении актерскому составу, так же как и сотне членов съемочной группы, которые упорно работали над фильмом, шанс увидеть, что конечный продукт достиг аудитории», — приводит издание заявление дистрибьютора.

Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Актер Энтони Рэпп рассказал, что это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси ответил, что не помнит подобной истории. Также актер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого другие кинодеятели обвинили Кевина Спейси в домогательствах, в частности, члены съемочной группы сериала «Карточный домик».

Скандал повлиял на карьеру актера. CNN сообщил о том, что из-за решения Netflix отказаться от трансляции и производства контента с актером, компания потеряла почти $40 млн. Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», в котором играл Спейси. Также компания решила не выпускать на экраны фильм «Гор» о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.



Фото из открытых источников


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
346
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
502
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
86
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
55
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
53
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
583
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
49
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
453
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
742
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
906
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
643
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2003
Весь список

Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»
Активисты ОНФ в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, проведут «Поверку павших» в Самаре
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда