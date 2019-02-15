Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке
15 февраля 2019 23:00
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42-летний актер организовал вечеринку, на которой и сделал предложение своей девушке. Он преподнес ей кольцо в виде цветка, выполненного из драгоценных камней.
Фотографию, на которой 34-летняя певица демонстрирует украшение, опубликовали оба помолвленных в своих аккаунтах в Instagram.
Президент специализирующейся на переработке алмазов компании WP Diamonds оценил стоимость драгоценности в $5 млн, сообщает портал E! News.
Артисты поженятся после трех лет отношений. Пара познакомилась в 2016 году на 73-й премии «Золотой глобус». И Перри и Блум уже ранее состояли в браках. В 2010 году певица вышла замуж за американского комика и актера Рассела Брендона, однако уже через год они развелись. Блум был женат на модели Миранде Керр три года. У них есть восьмилетний сын.
В ноябре 2018 года Forbes назвал певиц с самым высоким доходом. Возглавила список Кэти Перри. В своем мировом турне она заработала $83 млн, что позволило ей за год подняться на восемь позиций и стать лидером рейтинга.
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