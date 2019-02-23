Кениец изобрёл "умную" перчатку для глухонемой племянницы. Теперь её слышат все

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Рой Аллела работает в компании Intel и преподаёт науку о данных (один из разделов информатики) в Оксфордском университете. Недавно он представил "умные" перчатки, которые преобразовывают язык жестов в звук.О проблемах с коммуникацией, возникающих у глухонемых, Рой знает не понаслышке: его шестилетняя племянница с рождения не слышит и не говорит. Ей в прямом смысле тяжело находить общий язык с людьми, которые не знают языка жестов. Так у Роя возникла идея создания устройства, позволяющего упростить жизнь людям с нарушениями речи.Рой назвал свой гаджет Sign-IO. На "умной" перчатке расположены гибкие датчики, которые подсчитывают количество изгибов пальцев и соотносят их с обозначаемыми буквами. Устройство, подключённое к смартфону через Bluetooth, передаёт информацию в мобильное приложение, которое и озвучивает результат. Точность составляет 93%.Молодой учёный испытал своё изобретение в сельской школе для учащихся с особенностями развития на юго-западе Кении. Отзывы пользователей помогли понять, что нужно улучшить."Все люди говорят с разной скоростью. То же самое относится и к глухонемым. Мы учли эту особенность в приложении, и теперь всем одинаково комфортно пользоваться нашим гаджетом."Рой АллелаВ приложении можно выбрать язык, пол и даже высоту звука, но это не единственные настраиваемые параметры устройства. Перчатки могут быть изготовлены по индивидуальному дизайн-проекту. По мнению Роя, дети будут куда охотнее пользоваться ими, если они будут похожи, например, на элемент костюма Человека-паука.За своё изобретение Рой удостоился награды Американского общества инженеров-механиков (ASME). Призовые учёный намерен потратить на дальнейшее усовершенствование устройства. Он хочет, чтобы в каждой кенийской школе для детей с особенностями развития было хотя бы по две пары "умных" перчаток, и надеется, что гаджет поможет миллионам глухонемых детей во всём мире.