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"Как в кино". Во Флориде турист спас пенсионера от трёхметрового аллигатора
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Новости /  В мире  

"Как в кино". Во Флориде турист спас пенсионера от трёхметрового аллигатора

8 декабря 2018 18:21
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В американском штате Флорида аллигатор напал на 85-летнего прохожего.
Пострадавший был после инцидента доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. В американском штате Флорида аллигатор напал на 85-летнего прохожего, сообщает life.ru со ссылкой на WFLA.

Инцидент произошёл в городе Лейкленд. Канадец Скотт Пирсон, который приехал на отдых, увидел, как трёхметровая рептилия схватила за ногу пенсионера.

— Это выглядело сюрреалистично, иначе и не скажешь. Как в кино, — заявил Пирсон.

На выручку мужчине бросилось сразу несколько человек. Канадец же сделал жгут из своей рубашки, чтобы остановить кровотечение, пока ехала скорая помощь. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Сам Пирсон заявил, что во время следующей поездки будет гулять по другой стороне улицы. 



Фото: © Pixabay
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