К Земле приближается крупнейший астероид из пролетавших мимо нашей планеты
19 августа 2017 09:45
151
1 сентября к нашей планете приблизится астероид Florence. Как предупреждает NASA, он станет крупнейшим из когда-либо пролетавших мимо Земли.
Размер Florence составляет 4,4 км, а около Земли он пролетит на расстоянии 7 млн км, передают «Известия».
Многие известные астероиды приближались к Земле на гораздо меньшее расстояние, но ни один из них не мог сравниться с размером Florence, отмечают ученые. Они также заверили, что астероид не представляет угрозы.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
346
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7149
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1382
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5415
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1806
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2855
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
534
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2229
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2025
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1647
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1813
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5622
Мероприятия