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К Земле приближается крупнейший астероид из пролетавших мимо нашей планеты

19 августа 2017 09:45
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К Земле приближается крупнейший астероид из пролетавших мимо нашей планеты
Он пролетит мимо 1 сентября.

1 сентября к нашей планете приблизится астероид Florence. Как предупреждает NASA, он станет крупнейшим из когда-либо пролетавших мимо Земли.

Размер Florence составляет 4,4 км, а около Земли он пролетит на расстоянии 7 млн км, передают «Известия».

Многие известные астероиды приближались к Земле на гораздо меньшее расстояние, но ни один из них не мог сравниться с размером Florence, отмечают ученые. Они также заверили, что астероид не представляет угрозы.
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