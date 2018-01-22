Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как отметил Пивкин, светофор заработает в этом месте в 2018 году.
На 23-м километре Московского шоссе появится светофор после завершения реконструкции моста
Теперь 1% богачей владеет уже 82% всего мирового богатства.
Социальное расслоение в мире вновь выросло
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более металлов).
Ученые Самарского университета предложили универсальную схему для прогнозирования новых материалов
Правительство РФ запретило мессенджерам распространять информацию о работе со спецслужбами По запросу спецслужб владелец мессенджера должен предоставить информацию в течение трех месяцев.
Правительство РФ запретило мессенджерам распространять информацию о работе со спецслужбами
Бывшие работники магазина в Саратовской области украли из него 6 велосипедов Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.
Бывшие работники магазина в Саратовской области украли из него 6 велосипедов
Самарский метрополитен получит 35 млн рублей Муниципальное предприятие нашло кредитора.
Самарский метрополитен получит 35 млн рублей
Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению.
Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги
сегодня  Понедельник, 22 января, 14:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 56.59
-0.17
EUR 69.4
0.14
Искать
Новости /  В мире  

К Земле приближается астроид диаметром до полутора километров

22 января 2018 09:01
181
К Земле приближается астроид размером до полутора километров О нем предупредили астрономы NASA.
О нем предупредили астрономы NASA.

Астрономы NASA предупредили о приближении к Земле астроида, чьи размеры, по разным оценкам, в пределах от полу почти до полутора километров.

Имея скорость 34 километра в секунду, на минимальное расстояние к нашей планете астероид подлетит 4 февраля. Беспокоиться не о чем, ведь даже в этот день космический объект будет в десять раз дальше от Земли, чем Луна. Вероятность его столкновения с Землей равна нулю, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1265
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
457
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
436
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6526
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2433
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9352
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3195
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1880
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2304
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2182
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1834
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3445
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на киновечер и выставку в память Высоцкого
Самарский музей модерна приглашает детей на курс занятий, посвященный художникам XX века
В Самаре свыше 400 новобранцев ЦВО приняли Военную присягу
Весь список
Популярное
за сегодня

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

733

Тольяттинец задержал вооруженного преступника и передал его правоохранителям

510

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

234
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2240

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

2170
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда