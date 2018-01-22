К Земле приближается астроид диаметром до полутора километров
22 января 2018 09:01
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Астрономы NASA предупредили о приближении к Земле астроида, чьи размеры, по разным оценкам, в пределах от полу почти до полутора километров.
Имея скорость 34 километра в секунду, на минимальное расстояние к нашей планете астероид подлетит 4 февраля. Беспокоиться не о чем, ведь даже в этот день космический объект будет в десять раз дальше от Земли, чем Луна. Вероятность его столкновения с Землей равна нулю, передает Радио Маяк.
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