Изрезанную картину Бэнкси продали как новый арт-объект
13 октября 2018 13:26
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Новое произведение было продано как шедевр "моментального искусства". Арт-объект получил название "Любовь в мусорной корзине".
Покупательницей стала женщина-коллекционер одной из европейской страны, которая выиграла аукцион в прошлый раз. Она подтвердила своё решение приобрести новую работу, которая "была создана в тот вечер".
Ранее "Девочка с шаром" была продана за £1,04 млн на торгах в Лондоне. Сразу после третьего удара молотка заработал спрятанный в нижней части рамы шредер, который разрезал полотно на мелкие ленты под возгласы изумлённой публики.
Фото: © Twitter / DanFleyshman/ life.ru
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