Израильские власти закрыли воздушное пространство над значительной частью страны
10 февраля 2018 16:30
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Израильские авиационные власти сообщили, что закрыли воздушное пространство над значительной частью страны.
Однако главный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает в нормальном режиме, несмотря на инцидент с иранским беспилотником и последовавшими за этим налетами израильских ВВС на Сирию. До этого на 15-20 минут было задержано несколько самолетов, взлетавших из воздушной гавани, передает Радио Маяк.
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