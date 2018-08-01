Я нашел ошибку
Главные новости: 
Бегемот живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».
Из «Булгаковского Дома» в Москве украли кота Бегемота. А потом подкинули к театру Моссовета
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Оно было заведено еще до смерти пострадавшего; о переквалификации статьи впоследствии не сообщалось.
Шестерых сотрудников ГИБДД уволили после драки в баре со смертельным исходом
Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская».
Московских полицейских приговорили к колонии за избиение тренера женского ФК «Торпедо»
Начат сбор денег на помощь родственникам убитых в ЦАР журналистов
Начат сбор денег на помощь родственникам убитых в ЦАР журналистов
Новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет», где будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД запустит лоукост-вагоны
Всего во внимание судебных приставов попало десять счетов топ-менеджера в московских и тольяттинском банках.
Суд заблокировал 3,801 млрд рублей на счетах бывшего гендиректора «АвтоВАЗагрегата» Виктора Козлова
В Мосгоризбирком, как стало известно, подана еще одна заявка на референдум. Кто подал заявку, не уточняется, но представители КПРФ уверяют, что партия не имеет к ней отношения.
В Мосгоризбирком подали две заявки на референдум о пенсионном возрасте
Пока поиски похитителей ни к чему не привели.
Из собора в Швеции украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины
сегодня  Четверг, 2 августа, 00:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 62.56
0.21
EUR 73.11
0.04
Искать
Новости /  В мире  

Из собора в Швеции украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины

1 августа 2018 21:38
82
Пока поиски похитителей ни к чему не привели.
В Швеции из собора в городе Стренгнес украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины, передает meduza.io.

Преступление произошло днем 31 июля. Очевидцы сообщили, что двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.

Корона Карла IX сделана из золота и украшена бриллиантами, жемчугом и серебром, корона его жены тоже золотая. Ворам удалось вынести их из запертой комнаты в церкви, оборудованной сигнализацией. Пока поиски похитителей ни к чему не привели.

В 2013 году преступники украли корону и скипетр короля Юхана III. Через несколько дней полиция, получив анонимную наводку, обнаружила их в сумках на обочине шоссе.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
516
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
511
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1004
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
780
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
814
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
981
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1443
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1389
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3099
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2170
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3320
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
626
Весь список

Мероприятия
Волжскому спасательному центру МЧС исполнилось 60 лет со дня образования
Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений
2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда