Из собора в Швеции украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины
1 августа 2018 21:38
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Преступление произошло днем 31 июля. Очевидцы сообщили, что двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.
Корона Карла IX сделана из золота и украшена бриллиантами, жемчугом и серебром, корона его жены тоже золотая. Ворам удалось вынести их из запертой комнаты в церкви, оборудованной сигнализацией. Пока поиски похитителей ни к чему не привели.
В 2013 году преступники украли корону и скипетр короля Юхана III. Через несколько дней полиция, получив анонимную наводку, обнаружила их в сумках на обочине шоссе.
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