Из самого жгучего вещества в мире сделают обезболивающее

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Исследователи выяснили, что ресинифератоксин, содержащийся в растении, может стать основой для эффективного обезболивающего, способного блокировать чувствительность нервных окончаний аналогично морфину. Уникальные способности растению придаёт его острота — она в 4,5 млн раз острее перца халапеньо. Исследователи уже протестировали новый препарат на собаках с артритом и выяснили, что использование вещества позволяет ускорить восстановление после операций, поскольку оказывает общий противовоспалительный эффект.Исследователи отмечают, что "жгучесть" действующего вещества достигает 16 млрд единиц по международной шкале жгучести Сковилла, это в 10 тысяч раз больше, чем самый острый перец сорта "каролинский жнец". Ресинифератоксин не убивает все нервные окончания подряд, а лишь блокирует некоторые рецепторы TRPV1, отвечающие за боль и чувствительность к попаданию инородных тел.Теперь учёным предстоит выяснить, можно ли заместить ресинифератоксином другие обезболивающие, в том числе и опиоиды, которые используют для введения тяжелобольным пациентам с онкологией. Отличительной чертой ресинифератоксина при соприкосновении с нервной клеткой TRPV1 является способность открывать особый канал, по которому внутрь доставляется большое количество кальция, отключающего нервное окончание.Другие нервные клетки RTX не повреждает — за счёт этого медики планируют использовать его локально, при необходимости обезболивая только определённые органы или части тела. Отмечается, что направленная инъекция такого вещества, например в колено больного артритом пациента, может надолго отключить боль, сохраняя общую чувствительность и способность передвигаться.Фото: соцсети