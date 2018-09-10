Из МИД Польши уволили почти всех сотрудников, окончивших МГИМО

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Он добавил, что в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101. Отмечается, что уже сменились все 111 директоров и заместителей руководителей департаментов МИД.Информация о планах польского ведомства уволить сотрудников МГИМО появилась в СМИ ещё в январе. Эти сообщения появились практически сразу после того, как ведомство возглавил Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского.Фото: © Pixabay