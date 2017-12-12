Исследователи проверят, является ли сигарообразный астероид Оумуамуа кораблем пришельцев
12 декабря 2017 15:46
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Как сообщается на сайте проекта, исследование объекта с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк, который расположен в американском штате Вирджиния, начнётся 13 декабря. Учёные проверят, не является ли астероид передатчиком сигналов.
Астероид Оумуамуа был открыт в октябре 2017 года. Предполагается, что он имеет сигарообразную форму и длину около 200 метров, из-за чего у ряда наблюдателей сложилось мнение, что астероид может являться межзвёздным космическим кораблём.
«Появление Оумуамуа в Солнечной системе даёт нам уникальную возможность проверить, присутствуют ли на его поверхности источники инопланетных радиосигналов», — заявил Эндрю Симион из центра SETI в университете Беркли (США).
В апреле представители проекта Breakthrough Listen заявили об обнаружении 11 сигналов в космосе, которые, по их мнению, могут исходить от инопланетных цивилизаций. Breakthrough Listen, созданный в 2016 году, является проектом российского предпринимателя Юрия Мильнера.
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