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Новости /  В мире  

Испытания автономной системы по сбору пластика в океане провалились

19 декабря 2018 22:11
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Из-за его низкой скорости системы.
Основатель компании The Ocean Cleanup и разработчик автономной системы, которая вылавливает плавающий в океане пластиковый мусор, Боян Слат заявил о провале первых испытаний устройства из-за его низкой скорости, передает life.ru. Об этом сообщает The Associated Press.

— Наша система и правда иногда движется немного медленнее, чем пластик, который она вылавливает, что, конечно, не очень хорошо, потому что так можно снова потерять уже пойманный пластик, — сказал он.

По его словам, сейчас к устройству, работающему только на энергии солнца, направляется команда специалистов, которые немного модифицируют установку, чтобы она начала плавать быстрее.

Сама же чудо-машина под названием System 001 представляет собой 600-метровую трубу U-образной формы и подводное заграждение из прочного полимера, удерживающее "добычу".

Предполагается, что система будет сама плавать по океану и собирать отходы. После заполнения на 100% она должна передать сигнал, чтобы её отбуксировали в порт для утилизации мусора. 


Фото:   Скриншот видео The Ocean Cleanup Technology, Explained Youtube.com/life.ru
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