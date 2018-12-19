Испытания автономной системы по сбору пластика в океане провалились
19 декабря 2018 22:11
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— Наша система и правда иногда движется немного медленнее, чем пластик, который она вылавливает, что, конечно, не очень хорошо, потому что так можно снова потерять уже пойманный пластик, — сказал он.
По его словам, сейчас к устройству, работающему только на энергии солнца, направляется команда специалистов, которые немного модифицируют установку, чтобы она начала плавать быстрее.
Сама же чудо-машина под названием System 001 представляет собой 600-метровую трубу U-образной формы и подводное заграждение из прочного полимера, удерживающее "добычу".
Предполагается, что система будет сама плавать по океану и собирать отходы. После заполнения на 100% она должна передать сигнал, чтобы её отбуксировали в порт для утилизации мусора.
Фото: Скриншот видео The Ocean Cleanup Technology, Explained Youtube.com/life.ru
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