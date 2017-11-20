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Новости /  В мире  

Исландия будет платить 5000 евро в месяц Русским и Украинцам, взявшим в жены местных девушек

20 ноября 2017 10:27
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Исландия будет платить 5000 евро в месяц Русским и Украинцам, взявшим в жены местных девушек Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства.
Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства.

Исландия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Территория государства состоит из одноимённого острова площадью 103 тыс. км² и небольших островков около него.
В Исландии катастрофическая демографическая ситуация – женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин.
Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по 5000 евро каждому иммигранту, который возьмет в жены местную девушку.
Предпочтение, как это ни странно, государство отдает славянам, опираясь на то, что у них сильный генофонд. Так что у наших мужчин есть идеальная возможность изменить свою жизнь в один момент. Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства.

Отметим, что коренных исландских мужчин трудно привлечь таким предложением, ведь средняя зарплата здесь составляет 10 800 евро и вступать брак еще ради 5000 никто не горит желанием, пишет prophrase.ru.


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