Иранская нефтяная компания подтвердила первый контракт на поставку в Белоруссию
18 февраля 2017 19:06
90
В NIOC сообщили о подписании контракта на поставку 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале. "Это первая закупка (Белоруссией) иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году", - цитирует сообщение ТАСС.
"Интерфакс" сообщает, что в концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают. При этом там подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".
О том, что на белорусских НПЗ вскоре может перерабатываться иранская нефть, ранее заявил президент республики Александр Лукашенко. Лидер страны поручил правительству найти альтернативу поставкам нефти из РФ, которые были ограничены на фоне неплатежей за поставки российского газа.
16 февраля о готовящейся сделке с Ираном сообщало агентство Reuters. По его данным, иранская нефть сначала будет доставлена танкером в порт Одессы в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.
Агентство напоминает, что с начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. кубометров российского газа вместо 132 долларов. Как заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, долг Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достиг 550 млн долларов.
Фото nn.by
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1197
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
739
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
5009
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1997
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2598
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1646
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1346
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2456
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2318
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11457
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9428
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5801
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают