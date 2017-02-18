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Новости /  В мире  

Иранская нефтяная компания подтвердила первый контракт на поставку в Белоруссию

18 февраля 2017 19:06
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Иранская нефть сначала будет доставлена танкером в порт Одессы в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.
Как сообщает newsru.com, Белоруссия заключила контракт на поставку нефти из Ирана - первый с момента отмены санкций в отношении Исламской республики. Об этом сообщила Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). Ранее СМИ предполагали, что поставка пойдет по железной дороге из Одессы или Вентспилса. Иранская компания уточняет, что "логистика проекта пока не определена".

В NIOC сообщили о подписании контракта на поставку 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале. "Это первая закупка (Белоруссией) иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году", - цитирует сообщение ТАСС.

"Интерфакс" сообщает, что в концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают. При этом там подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".

О том, что на белорусских НПЗ вскоре может перерабатываться иранская нефть, ранее заявил президент республики Александр Лукашенко. Лидер страны поручил правительству найти альтернативу поставкам нефти из РФ, которые были ограничены на фоне неплатежей за поставки российского газа.

16 февраля о готовящейся сделке с Ираном сообщало агентство Reuters. По его данным, иранская нефть сначала будет доставлена танкером в порт Одессы в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.

Агентство напоминает, что с начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. кубометров российского газа вместо 132 долларов. Как заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, долг Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достиг 550 млн долларов.

Фото nn.by

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