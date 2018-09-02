Ирак и Иран договорились отказаться от доллара в торговле друг с другом
2 сентября 2018 23:43
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- Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах, - сказал аль-Исхак.
По словам аль-Исхака, на случай некоторых транзакций предусмотрена система взаимовыгодного обмена. Как отмечается, годовой торговый оборот между Багдадом и Тегераном составляет примерно восемь миллиардов долларов.
Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от доллара.
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