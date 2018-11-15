Инженеры создали пистолет, который вызывает полицию после выстрела

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При использовании данного шокера нужно будет синхронизировать его со своим смартфоном. Во время выстрела гаджет будет передавать сигнал, чтобы телефон связывался с полицией и отправлял в службу спасения геоданные о том, где находится пользователь.Радиус поражения шокера — 4,5 метра. Стартовая модель — 449 долларов (около тридцати тысяч рублей). Компания-производитель гарантирует замену оружия, если оно останется на месте происшествия после того, как был совершён выстрел.