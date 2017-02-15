Индия запустила в космос сразу 104 спутника, установив новый мировой рекорд
15 февраля 2017 17:17
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Все спутники были запущены с помощью одной ракеты-носителя - PSLV-C37 (Polar Satellite Launch Vehicle-C37), передает индийское агентство DNA. Запуск состоялся в 09:28 по местному времени (06:58 по московскому) с первой стартовой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш.
Через 17 минут после запуска спутники начали один за другим отделяться от ракеты с временным промежутком примерно в 11 минут, сообщает The Times of India.
Первым был запущен индийский картографический спутник Cartosat-2, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. За ним последовали еще два индийских наноспутника - INS-1A и INS-1B.
Далее запустили оставшийся 101 наноспутник (массой 1-10 килограммов), принадлежащий шести иностранным государствам. Большинство из них - 96 спутников - принадлежат США, еще по одному спутнику принадлежат Израилю, ОАЭ, Нидерландам, Швейцарии и Казахстану.
В 9:59 было получено подтверждение, что все 104 спутника успешно выведены на орбиту. В ISRO это известие встретили аплодисментами. "Мы гордимся этим достижением и уже готовимся к другим запусками в этом году", - заявил Шри П. Кунхикришнан, руководитель космического центра Сатиша Дхавана.
Этот пуск стал 39-м для ракеты PSLV и рекордным для мировой космической индустрии по числу спутников, запущенных одновременно. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал России: в июне 2014 года Российское космическое агентство (Роскосмос) запустило сразу 37 спутников, принадлежащих 17 странам. Запуск был осуществлен с помощью российско-украинской ракеты "Днепр" с космодрома Домбаровский в Оренбургской области, сообщало NASA. При запуске произошла нештатная ситуация: один из спутников, принадлежащий Канаде, не отделился от ракеты и был потерян, передавал "Интерфакс". Сообщалось, что это произошло не по вине российской стороны - на спутнике использовалась не российская, а собственная система отделения.
США запускали одновременно 29 спутников, отмечает Hindustan Times.
Последнее достижение Индии в этой сфере датировалось 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников, включая 17 иностранных. При этом использовалась ракета-носитель PSLV-C34.
Всего на сегодняшний день ISRO осуществила запуск 226 спутников, в том числе 179 иностранных. Запуск сразу 104 спутников продемонстрировал растущие возможности Индии в освоении космоса, заявил президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи. "Нация гордится этим достижением, которое в очередной раз продемонстрировало растущие возможности Индии в космической сфере. Я призывают ISRO сохранять стремление к прогрессу наших возможностей в освоении космоса", - написал он в Twitter.
PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) - четырехступенчатая ракета-носитель весом 230 тонн, первая и третья ступени - твердотопливные, вторая и четвертая - жидкостные. Ее первый успешный запуск состоялся 15 октября 1994 года. В апреле 2008 года с помощью PSLV был совершен успешный запуск сразу 10 спутников, что побило предыдущий мировой рекорд, поставленный Россией, информирует newsru.com.
Фото creditchik.ru
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