Им тоже "больно". У растений обнаружен аналог нервной системы

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Команда учёных из Японии, США и Китая экспериментировала с растением резуховидкой и выяснила, что при деструктивном воздействии оно начинает менять содержание кальция и таким образом распространяет "сигнал бедствия" по остальным стеблям и листьям.Механизм схож с так называемыми нейромедиаторами: веществами, отвечающими за передачу сигнала от нейрона к нейрону у животных.