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Им тоже "больно". У растений обнаружен аналог нервной системы

15 сентября 2018 15:28
278
Растение может "почувствовать" повреждение листа или стебля и сообщить об опасности другим своим частям. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Science, передает life.ru.

Команда учёных из Японии, США и Китая экспериментировала с растением резуховидкой и выяснила, что при деструктивном воздействии оно начинает менять содержание кальция и таким образом распространяет "сигнал бедствия" по остальным стеблям и листьям.

Механизм схож с так называемыми нейромедиаторами: веществами, отвечающими за передачу сигнала от нейрона к нейрону у животных. 
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