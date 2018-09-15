Им тоже "больно". У растений обнаружен аналог нервной системы
15 сентября 2018 15:28
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Команда учёных из Японии, США и Китая экспериментировала с растением резуховидкой и выяснила, что при деструктивном воздействии оно начинает менять содержание кальция и таким образом распространяет "сигнал бедствия" по остальным стеблям и листьям.
Механизм схож с так называемыми нейромедиаторами: веществами, отвечающими за передачу сигнала от нейрона к нейрону у животных.
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