Илон Маск впервые показал скафандр SpaceX

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Gредприниматель впервые показал скафандр, который будет использоваться в рамках программы SpaceX. Никаких громких пресс-релизов, Маск просто запостил фото в Инстаграм. По его словам, это действующий образец, скафандр уже проверяли в вакууме, пишет iphones.ru.Возможно, к разработке этого костюма приложил руку дизайнер голливудских фильмов Хосе Фернандеса, которого SpaceX наняла чуть больше года назад. В то время нам показывали вот такой макет скафандра. Тогда мало кто предполагал, что в рабочем образце не будет никаких кардинальных изменений.