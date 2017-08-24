Илон Маск впервые показал скафандр SpaceX
24 августа 2017 09:15
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Gредприниматель впервые показал скафандр, который будет использоваться в рамках программы SpaceX. Никаких громких пресс-релизов, Маск просто запостил фото в Инстаграм. По его словам, это действующий образец, скафандр уже проверяли в вакууме, пишет iphones.ru.
Возможно, к разработке этого костюма приложил руку дизайнер голливудских фильмов Хосе Фернандеса, которого SpaceX наняла чуть больше года назад. В то время нам показывали вот такой макет скафандра. Тогда мало кто предполагал, что в рабочем образце не будет никаких кардинальных изменений.
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