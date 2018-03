Илон Маск представил концепт электробуса, который будет передвигаться по подземным тоннелям

158

Отмечается, что разработкой проекта занимается еще одна компания Маска, The Boring Company. Компания сделает приоритет для пешеходов и велосипедистов, нежели для автомобилистов при использовании системы подземных тоннелей, по которым будет двигаться новый электробус. По словам Маска, «это вопрос вежливости и справедливости». «[Сеть тоннелей] будет приспособлена для автомобилей, но только после того, как будут удовлетворены все персонализированные потребности общественного транспорта. Первыми должны быть те, кто не может позволить себе машину», — написал Маск.По его словам, The Boring Company создаст множество маленьких станций «размером с одно парковочное место» для подземных электробусов по всему городу, чтобы подвозить клиентов прямо к месту назначения. Такая система «органично впишется в структуру города» в отличие от небольшого количества больших станций, как в метрополитене.Илон Маск является изобретателем проекта системы сверхскоростных поездов Hyperloop, который пока что не реализован. В 2014 году стартап Hyperloop One начал развитие проекта, и в августе 2017 года специалисты смогли разогнать поезд до 310 км/ч. В июле 2017 года Маск заявил, что власти Нью-Йорка одобрили постройку тоннеля Hyperloop, который соединит город с Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. По словам Маска, поездка из одного конца маршрута в другой займет 29 минут.Компания Tesla 9 марта провела первую доставку грузов при помощи беспилотных грузовиков Tesla Semi. Фуры доставили аккумуляторы, выпущенные заводом Tesla Gigafactory-1, на завод компании в городе Фремонте, штат Калифорния. Протяженность пути составила около 425 км и заняла примерно 4,5 ч. Серийное производство грузовиков начнется в 2019 году, первые поставки заказчикам запланированы на 2020 год. Цена фуры с запасом хода 482 км — $150 тыс., с запасом хода 805 км — $180 тыс.Компания SpaceX 6 февраля запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. В качестве имитатора полезной нагрузки на борт ракеты погрузили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. При запуске ракеты в машине играла песня британского рок-певца Дэвида Боуи Space Oddity.Транспортное средство успешно вышло в космос и затем перешло на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца. За рулем электромобиля находится манекен Starman, одетый в скафандр, а на приборной панели горит надпись Don’t Panic! («Не паниковать!»), отсылка к книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Ракета Falcon Heavy является мощнейшей из используемых сегодня носителей, ее максимальная грузоподъемность — 63,8 т.Фото: Скриншот видеопрезентации/РБК