Илон Маск показал приготовленную к полету на Марс машину Tesla

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Маск пояснил, что считает «скучными» бетонные или стальные блоки, которые обычно используются в качестве утяжелителей для ракеты, а потому намерен отправить «нечто необычное», а именно Tesla.Он добавил, что в машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. На вопрос комментатора, откуда автомобиль будет брать энергию, Маск не ответил.На фото видно, что машина закреплена между частями головного обтекателя ракеты.Тестовый запуск ракеты Falcon Heavy намечен на январь 2018 года. Глава SpaceX отметил, что ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».