Илон Маск добурил тоннель под Лос-Анджелесом
18 ноября 2018 22:31
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Компания прорубила подземный коридор, чтобы в дальнейшем построить транспортную связь для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов.
Маск пообещал, что первое время тоннель Хоторна будет бесплатным. Помимо этого в начале 2018 года он получил разрешение на строительство тоннеля под Вашингтоном.
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