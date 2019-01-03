"Хьюстон, у нас проблемы". Астронавт по ошибке набрал 911 из космоса
3 января 2019 18:41
151
По словам Кейперса, ему было нужно связаться с Космическим центром в Хьюстоне, для этого на МКС используется номер 9011. Однако из-за невесомости астронавт ошибся и набрал 911.
На следующий день оказалось, что сотрудники прибыли в комнату, где расположено оборудование для связи станции с Землёй. Кейперс пошутил, что разочарован, что спасатели "не поднялись к нему".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
373
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
354
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
802
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
515
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1112
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
431
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1339
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1167
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1522
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1912
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2062
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3293
Мероприятия