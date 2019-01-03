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"Хьюстон, у нас проблемы". Астронавт по ошибке набрал 911 из космоса

3 января 2019 18:41
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Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал, как однажды вызвал службу спасения на Международную космическую станцию.
Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал, как однажды вызвал службу спасения на Международную космическую станцию, сообщает life.ru со ссылкой на журнал Newsweek.

По словам Кейперса, ему было нужно связаться с Космическим центром в Хьюстоне, для этого на МКС используется номер 9011. Однако из-за невесомости астронавт ошибся и набрал 911.

На следующий день оказалось, что сотрудники прибыли в комнату, где расположено оборудование для связи станции с Землёй. Кейперс пошутил, что разочарован, что спасатели "не поднялись к нему". 
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